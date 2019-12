Guardiola confessa: “Vi svelo chi potrebbe essere il mio erede al City”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del derby contro lo United: “Loro hanno giocatori bravi, molto veloci e credono in quello che fanno. Chi può prendere il mio posto al City in futuro? Arteta è sicuramente in grado di farlo. Ma dipende da lui, dal club, da molte cose che non posso decidere io. Non sono una persona che punta una pistola alla testa ai membri del mio staff o ai miei giocatori per dire cosa devono fare. Siamo essere umani, tutti hanno sogni e desideri. Speriamo che possa rimanere questa stagione e nella prossima e il più a lungo possibile in questo club”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City