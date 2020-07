Guardiola conferma: “Mancano alcuni dettagli, ma Sané se ne andrà”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di domani contro il Liverpool, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City ha confermato l’imminente partenza di Leroy Sané: “Si dice, ma non è ancora fatta. Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, ma sembra che vada al Bayern Monaco. Gli auguriamo il meglio e lo ringraziamo per questi quattro anni trascorsi con noi. Aprirà un nuovo capitolo in un club fantastico. Voleva andarsene. Ci sarebbe piaciuto che restasse, ma sentiva che sarebbe stato più felice là.”

Foto: Goal.com