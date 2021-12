Guardiola conferma: “Ferran Torres è vicino ad andare via dal City”

Pep Guardiola, nell’intervista rilasciata a Sky Sports UK, ha parlato così delle voci di mercato che vedono Ferran Torres a un passo dal Barcellona: “La cessione di Torres non è ancora arrivata ‘ufficialmente’. Non si può parlare di cessione. So che stanno trattando, è vicino ad andar via, tutto qui, ma sarà fatta per il suo trasferimento solo quando il club lo annuncerà. Noi non siamo un club come gli altri, un club che trattiene i propri giocatori quando questi vogliono andarsene. Se vogliono andar via perché sentono che saranno più felici altrove, devono andar via e basta. Sarò felice per lui“. Foto: Twitter Man City