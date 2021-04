Guardiola: “Con questi prezzi non compreremo nessun attaccante in estate”

In conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha parlato della situazione economica del suo club affermando che il City potrebbe star fermo questa estate, almeno con gli attaccanti: “Con la situazione economica del calcio mondiale di ora, ci sono più possibilità che non prenderemo un grande attaccante questa estate. Con i prezzi attuali non compreremo nessun attaccante, impossibile. Non possiamo permettercelo, tutti i club sono in difficoltà finanziaria, anche noi“.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City