Guardiola: “Complimenti al Liverpool, hanno fatto un grande primo tempo”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato il ko contro il Liverpool nella semifinale di FA Cup.

Queste le sue parole: “Abbiamo dato tutto dopo un primo tempo difficile. Loro sono molto forti, hanno fatto gol e per noi è stato difficile rimontare. Complimenti al Liverpool, noi prendiamo per buone alcune cose positive che abbiamo fatto. Loro sono stati migliori di noi, ci hanno stretto e abbiamo avuto molti problemi. Il secondo gol? È stato un incidente, noi abbiamo bisogno del portiere per fare il nostro gioco e queste cose succedono. Imparerà per il futuro, gli servirà da lezione. Non ho parlato con Steffen, è un ragazzo forte e si riprenderà”.

Foto: Twitter City