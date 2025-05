Guardiola: “Complimenti al Crystal Palace. Se non segni non puoi vincere le partite”

17/05/2025 | 20:43:48

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato a BBC dopo la sconfitta in finale di Fa Cup contro il Crystal Palace.

Queste le sue parole: “Non abbiamo segnato, quindi complimenti al Crystal Palace per la vittoria – abbiamo fatto tutto il possibile. Oggi siamo stati più aggressivi. Ma se non fai gol, non puoi vincere”.

Interrogato sulla decisione del VAR di non espellere Dean Henderson per un presunto tocco di mano fuori area, Guardiola ha risposto in modo secco: “Chiedetelo all’arbitro”.

Riguardo alla decisione di far tirare il rigore a Omar Marmoush al posto di Erling Haaland, l’allenatore ha spiegato: “Non lo so, non ne ho parlato con loro. Hanno preso una decisione. Hanno deciso loro“.

Analizzando la prestazione della sua squadra, Guardiola ha comunque evidenziato aspetti positivi:

“Abbiamo giocato molto meglio rispetto alla finale dello scorso anno contro il Manchester United. Il calcio è anche questo, a volte va così. Alla fine, con Claudio Echeverri, abbiamo avuto una buona occasione. Abbiamo controllato bene le transizioni”.

Infine, il tecnico ha concluso con sportività: “Sì, purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma complimenti al Crystal Palace”.

Foto: sito Manchester City