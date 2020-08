Guardiola circondato: dall’#PepOut a titoli spietati “Hai fallito ancora”

Il Manchester City chiude bruscamente la sua strada in Champions League al cospetto del Lione che, contro ogni pronostico, si ritrova in semifinale di Champions. In Inghilterra si alza il polverone intorno a Pep Guardiola dopo una stagione deludente per molti nonostante il secondo posto in Premier League alle spalle di un imprendibile Liverpool. La stampa britannica dunque, dopo il flop europeo, attacca l’allenatore spagnolo dandogli la colpa per tutti gli sbagli commessi dai Citizens: “Disastro”, “Hai fallito” “Incubo Champions” commentano i vari tabloid inglesi. Così il Daily Mail “Non ha ancora capito che con le sue idee complica le gare a eliminazione diretta”. Dall’altro lato invece, sui social, e twitter soprattutto, impazza l’hashtag #PepOut (una replica del #SarriOut) con i tifosi del City inferociti contro Guardiola che per l’ennesima volta ha fallito l’obiettivo dichiarato.

Foto: Guardiola instagram