Guardiola: “Chiudere il mercato prima dell’inizio del campionato ci penalizza”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in merito alla possibilità di far chiudere anche il mercato inglese dopo l’inizio del campionato: “Mi piace un calciomercato che chiuda prima dell’inizio della stagione. Può essere una soluzione, ma siamo penalizzati rispetto agli altri club europei. Non mi piacerebbe che chiudere a stagione iniziata, dopo tre giornate e magari qualche giocatore arriva mentre stai giocando per i punti. Abbiamo vinto l’ultimo campionato per un punto. I rumors arrivano, i giocatori vogliono essere venduti e questo non è un bene”.

Foto: Manchester City Twitter