Guardiola chiude la porta a Neymar: “Non ci interessa. Mi spiace per lui”

Pep Guardiola smentisce un eventuale arrivo di Neymar al Manchester City. Il tecnico dei Citizens ha così commentato la notizia di ieri de Le Parisien: “Mi spiace per loro ma non è una notizia vera. Neymar è un giocatore incredibile e per le informazioni che ho anche un bravo ragazzo. Ma lasciamolo tranquillo, lasciamolo esprimere il suo enorme talento a Parigi con Messi. Sembra che il Manchester City a ogni stagione acquisti 150 calciatori, sembra che siamo interessati a chiunque. Non è così. Mi spiace per Neymar”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City