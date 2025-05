Guardiola chiarisce: “Frase d’addio? Ridevo quando l’ho detto. Ma voglio una rosa ristretta”

23/05/2025 | 17:45:11

“O mi daranno una rosa più ristretta, o me ne andrò”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha chiarito il concetto:”Ho riso quando l’ho detto, ma il concetto rimane. Non voglio che i giocatori siano a casa con le loro famiglie quando è il momento di giocare. Tutti hanno bisogno di avere la possibilità di giocare e competere tra loro, per il bene di tutti. Questa è la cosa più importante”.

Foto: Twitter City