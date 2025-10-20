Guardiola: “Cherki? Uno dei giocatori più talentuosi che abbia mai visto”

21/10/2025 | 00:13:03

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Villarreal, soffermandosi su Rayan Cherki.

Queste le sue parole: “Rayan è uno dei giocatori più talentuosi che abbia mai visto nella mia carriera… è al top. La questione è capire come si integra e come deve leggere le azioni. Ha iniziato bene al Mondiale per Club, poi però ha avuto alcune settimane di pausa”, ha spiegato Guardiola in conferenza stampa.

Ma è solo questione di tempo per ritrovare il posto nell’undici titolare: “La maggior parte delle volte, quando il pallone arriva a lui, la situazione migliora. Ma non è sempre necessario fare cose eccezionali, basta giocare a calcio. È un giocatore che non sente la pressione, è come un giocatore di strada. Vuole il pallone quando non ce l’ha. Ha bisogno di un po’ di tempo, perché nel calcio si impara a giocare con i compagni. Questo tipo di giocatori sono intelligenti. Vede tutto”.

