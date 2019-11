Guardiola: “Chelsea? Squadra organizzata, Lampard ha il futuro nelle sue mani”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Chelsea di Frank Lampard: “Il Chelsea è una squadra organizzata e piena di giovani di qualità. Lampard? Il futuro è nelle sue mani. Per quel che riguarda la mia carriera, non credo che l’esperienza abbia tanta importanza e lui può fare già bene. Quando conosci il club in cui lavori è un gran vantaggio e Lampard conosce tutto del Chelsea e dell’intero ambiente Blues”.

Foto: Twitter Manchester City