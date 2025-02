Guardiola cerca riscatto: il Manchester City attende il Liverpool

Oggi, alle ore 17:30, ad affrontarsi nel 26° turno di Premier League saranno Manchester City e Liverpool. Un’occasione ghiotta, dunque, per Guardiola per riscattarsi dalla stagione sottotono e soprattutto dall’eliminazione dalla Uefa Champions League, per mano del Real Madrid di Ancelotti. I Citizens infatti, al di là dell’orgoglio, hanno bisogno di portare a casa i tre punti per mettere pressione al Nottingham Forest e mantenere saldo il quarto posto, difendendolo dallo stato di grazia del Bournemouth. Non sarà semplice visto e considerato che i Reds rimangono la prima della classe, ma gli uomini di Pep in termini qualitativi hanno tutte le carte in regola per fare bene e strappare i tre punti contro la capolista.

FOTO: Guardiola Twitter