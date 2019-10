Guardiola: “Cedere Foden? Ma neanche per 500 milioni. Sarà il nuovo Silva”

Con il suo Manchester City destinato a dire addio a David Silva al termine della stagione in corso, Pep Guardiola non ha nessuna intenzione di privarsi di quello che, per ruolo e per caratteristiche, potrebbe essere il suo naturale erede. Queste le parole del tecnico catalano sul giovane Phil Foden, 19enne prodotto dell’Academy, raccolte dal Sun: “È l’unico giocatore che non può essere venduto, in nessun caso. L’unico. Neanche per 500 milioni di euro. Phil non va da nessuna parte perché Phil è il Manchester City. Non gli abbiamo offerto un prolungamento per sbaglio, sappiamo che sarà il nuovo mago quando Silva se ne andrà. Non acquisteremo nessuno in quella posizione. È cresciuto con noi, è uno di noi e sarà un giocatore eccezionale. Questa cosa è chiara: Foden è un giocatore della prima squadra. Non mi piace lasciarlo fuori da certe partite, ma devo pensare a tutta la squadra“.

Foto: twitter Manchester City