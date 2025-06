Guardiola, bordata a Grealish: “Deve ritrovarsi. Non poteva venire con noi”

18/06/2025 | 09:46:13

Jack Grealish resta a casa. Niente Mondiale per Club con il Manchester City: l’esterno inglese, reduce da una stagione ben al di sotto delle attese, non è partito per gli Stati Uniti con i compagni. Decisione tecnica, chiarissima, firmata Pep Guardiola. E dalle parole del tecnico catalano si intuisce che il rapporto è ora sospeso tra aspettative e delusioni. “Jack è un giocatore eccezionale. Ma l’unica ragione per cui non ha giocato la scorsa stagione… è stata una mia decisione”, ha ammesso Pep, a Philadelphia, dove i Citizens affronteranno stasera il Wydad Casablanca. “Abbiamo pensato fosse meglio per lui restare in Inghilterra. Deve ritrovare sé stesso, tornare ad essere quel giocatore che fu protagonista nel Triplete o all’Aston Villa”. Nella stagione 2022/23, quella dello storico Triplete, Grealish giocò 50 partite, 41 da titolare. Ma l’ultima annata ha segnato un crollo: solo 32 presenze, di cui 16 dal 1’. E nemmeno convocato per il debutto mondiale. Una frenata clamorosa. Arrivato nel 2021 dall’Aston Villa per 117 milioni di euro, Grealish percepisce uno dei salari più alti della rosa (1,5 milioni al mese). Ma ha segnato appena 4 gol in Premier in due anni. Tra infortuni e critiche per lo stile di vita extra-campo, la sua parabola sembra bloccata. “Senza di lui non avremmo fatto il Triplete. Ma negli ultimi due anni ha giocato troppo poco. Deve tornare ad avere le farfalle nello stomaco, la voglia di giocare ogni tre giorni”. Foto: Grealish Instagram