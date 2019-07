Guardiola blinda Sané: “Resterà al Manchester City”

Nei giorni scorsi il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla trattativa per Leroy Sané. Il club bavarese, infatti, considera troppo alta la richiesta da parte del Manchester City, con il diretto interessato che non ha mai espresso la volontà di lasciare il club inglese. E nelle ultime ore anche Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, ha blindato Sané: “Se rimarrà con noi? Sì, Leroy resterà al City. Come detto più volte, vogliamo che i giocatori siano felici, lo aiuteremo a migliorarsi”, le sue parole riportate da Sky Sports UK.

Foto: The National