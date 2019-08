Guardiola: “Bisogna aggiustare il VAR, avremmo meritato la vittoria. Sulla lite con Aguero…”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in zona mista dopo il pari casalingo contro il Tottenham: “Abbiamo giocato in maniera incredibile, ma ciò che che conta è il risultato e non siamo riusciti a vincere. Ci sarebbe piaciuto, i ragazzi lo meritavano. Il VAR? È la seconda volta che ci capita, è molto difficile da accettare ma è così. Abbiamo visto quello che è successo in Supercoppa, quando Adrian ha parato il rigore senza restare sulla linea. Bisogna aggiustarlo, è incredibile non dare un rigore come quello su Rodri nel primo tempo”. Poi Guardiola si è soffermato sull’accesa discussione con Sergio Aguero al momento del cambio di quest’ultimo: “La lite con Aguero? Sergio è un ragazzo straordinario”, ha Pep nel post-partita.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City