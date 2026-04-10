Guardiola: “Bernardo Silva? Non mi ha ancora detto niente. Mi piacerebbe che rimanesse”

10/04/2026 | 17:07:19

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Chelsea. Queste le sue parole:

“Il futuro di Bernardo Silva? Non mi ha ancora detto niente. Non lo so. Un mese fa gli ho detto che dovevo essere io la prima a dirmelo e lui non mi ha ancora detto niente. Non so se ha già deciso. Gli ho detto scherzando ‘dimmi, me lo merito’, ma non mi ha detto niente. Non so cosa stia succedendo. È stato un acquisto incredibile per noi e mi piacerebbe che rimanesse a concludere la sua carriera qui, ma la sua decisione spetterà a lui quando la riterrà opportuna”.

Foto: X Guardiola