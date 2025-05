Guardiola avverte: “Al City voglio una rosa più corta o me ne vado”

21/05/2025 | 10:34:19

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, parlando della prossima stagione in conferenza stampa, ha manifestato un’importante volontà: “Ho detto al club che non voglio una rosa più numerosa. Non voglio lasciare cinque o sei giocatori in freezer, non mi interessa. Lascerei il club, fate una rosa più corta e allora resterò”.

Foto: guardiola X