Guardiola: “Atalanta da non sottovalutare. Futuro in Italia? Sto molto bene al City”

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l’Atalanta: “Venire in Italia è sempre bello. Contro l’Atalanta possiamo qualificarci agli ottavi, per noi è importante. Poi penseremo al fine settimana, ma intanto venire a San Siro è sempre una gioia. Vogliamo vincere, passare il turno rappresenta un’altra impresa per noi. Ci resteranno successivamente altre due partite, ma quello che ci interessa è chiudere il discorso qualificazione, non sottovalutiamo l’Atalanta. Caso Balotelli a Verona? Il razzismo è un problema di tutta l’Europa e del mondo, non solo dell’Italia. Spero che si lotti giorno dopo giorno, a casa e a scuola, anche nell’extra calcio, nella quotidianità, in modo che prossime generazioni siano migliori di quella attuale. Futuro in Italia? Sto molto bene in Inghilterra e al City, non so se verrò in Italia prima o poi. Giochiamo per la gente, vogliamo fare un calcio propositivo e come è già accaduto a Barcellona ho provato a portare le stesse idee a Manchester“, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City