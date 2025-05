Guardiola annuncia: “Dopo il City mi fermerò. Quando morirò mi scorderanno, spero di aver divertito”

02/05/2025 | 17:50:05

Intervistato da ESPN, l’attuale allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha confermato che dirà addio al club inglese e non prolungherà l’accordo in essere con i Citizens: “Dopo la scadenza del contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa”. Poi un pensiero più profondo sull’eredità che lascerà al calcio: “Non possiamo vivere pensando alla memoria degli altri. Quando moriamo, siamo dimenticati in fretta. Ma spero che i tifosi di Barça, Bayern e City si siano divertiti a vedere le mie squadre” le parole dell’allenatore spagnolo.

FOTO: Twitter Manchester City