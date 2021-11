Guardiola, in conferenza stampa, ha annunciato che De Bruyne è risultato positivo al Covid: “Purtroppo Kevin è risultato positivo al test Covid in Belgio e ha bisogno di dieci giorni di isolamento. Dobbiamo stare attenti, le persone stanno morendo di Covid, è vaccinato quindi speriamo che stia bene. Non c’è preoccupazione per il ritmo partita, ma per l’essere umano”.

FOTO: Sito Manchester City