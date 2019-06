Guardiola: “Niente anno sabbatico. Se non mi mandano via a calci resterò al City”

Pep Guardiola ribadisce ancora una volta che il suo futuro sarà al Manchester City. Il tecnico spagnolo, intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo a margine di un torneo di golf in Costa Brava, si è espresso così: “Non prendo anni sabbatici: le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto con il Manchester City e, se non mi mandano via a calci, resterò qui”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City