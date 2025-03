Guardiola: “Anche se vincessimo la FA Cup, la stagione è stata deludente e non cambierà”

Intervenuto in conferenza stampa in vista dei quarti di finale di FA Cup, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha fatto anche un bilancio della stagione dei Citizens: “Sarebbe bello essere in finale di FA Cup, vincerla e qualificarsi per la Champions League, ma la stagione è stata deludente e questo non cambierà. Questa è la realtà. Non cambierà solo perché vinciamo un titolo. Saremmo felici, ovviamente vogliamo farlo, ne abbiamo ancora uno (da giocarci, ndr). Ma per come ci siamo comportati tutti noi quest’anno, questo non cambierà. La stagione non è stata buona”.

Foto: guardiola twitter