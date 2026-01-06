Guardiola: “Amorim e Maresca due top manager, si riscatteranno”

06/01/2026 | 16:40:39

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City che domani affronterà il Brighton, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sugli esoneri di Amorim e Maresca: “C’è sempre meno tempo, come abbiamo visto con Maresca. Non posso dire niente per rispetto dei giocatori. Come Maresca, si tratta di un top manager, gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

La corsa al titolo e il mercato? “In campionato non è la stessa situazione dello scorso anno o di due anni fa… Vediamo, magari arriverà qualcosa dal mercato, ma è tutto molto diverso rispetto allo scorso gennaio e non compreremo ancora 4 o 5 giocatori”.

