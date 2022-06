Guardiola: “Amo il golf perché è lo sport più giusto. Se sei il più bravo, vinci”

Oltre alla passione per il calcio, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha ammesso di avere una grande passione per il golf, che il tecnico rileva, è lo sport più giusto di tutti.

Queste le sue parole: “Amo il golf perchè non ci sono gli arbitri! Ed è il gioco più giusto di tutti, tutti quanti cominciano e finiscono nella stessa posizione. Meno tiri fai, più vinci le partite. Non ci sono scuse, se sei il migliore vinci tu. E non ci sono altre persone, in giro per il campo o al di fuori. Questo è bello, è perfetto. Perchè nello sport non esiste la fortuna”.

Foto: Twitter Manchester City