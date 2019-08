Guardiola ammette: “Su David Silva mi sbagliavo. Ero convinto che…”

Pep Guardiola su David Silva ha avuto più di qualche dubbio una volta approdato in Inghilterra. Lo conferma lo stesso tecnico del City ai microfoni di AS: “Sì, ero convinto che Silva in Premier avrebbe faticato moltissimo. Un giocatore tecnico, e per come vedevo il calcio inglese da fuori, pensavo che forse avrebbe vacillato. Ma sono felice di essermi sbagliato. Era il mio primo pensiero, ma sin dall’inizio David ha giocato bene con tutti i tecnici: prima Mancini, poi Pellegrini, adesso con me”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City