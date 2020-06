Guardiola allo scoperto: “Sané ha rifiutato il rinnovo, vuole un’altra sfida”. Il Bayern resta alla finestra

Leroy Sané sembra destinato a lasciare il Manchester City al termine della stagione. L’esterno offensivo tedesco è da sempre un obiettivo del Bayern Monaco e le odierne dichiarazioni di Pep Guardiola in conferenza stampa sembrano spianare la strada all’addio. Queste le parole del tecnico dei Citizens: ​”Lo sanno tutti. Ha rifiutato il rinnovo due o tre volte. Se alla fine della stagione si troverà un accordo con un’altra squadra potrà andarsene, in caso contrario andrà via alla scadenza del contratto. Quando facciamo un’offerta a un giocatore è perché vogliamo tenerlo con noi. Ha qualità speciali, è un bravo ragazzo. Non ho nulla contro di lui ma vuole una nuova sfida”. E il Bayern – dopo le numerose indiscrezioni della stampa tedesca – resta alla finestra.

Foto: Twitter ufficiale Premier League