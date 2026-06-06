Guardiola: “Allenare una Nazionale? Voglio fermarmi un po’ e capire cosa fare”

06/06/2026 | 16:25:09

Pep Guardiola ha parlato del suo futuro in occasione dell’intitolazione di un campo da gioco a suo nome: “Allenare una nazionale? In questo momento voglio fermarmi per un po’ e capire cosa fare. Non lo so nemmeno io. Tornerò a studiare alla La Salle, dove ho studiato da bambino, e diventerò insegnante. Bernardo Silva? Bernardo si adatterebbe a qualsiasi squadra. È semplicemente troppo bravo”.

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