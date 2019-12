Guardiola: “Aguero è insostituibile, non ho mai visto un top player così umile”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato anche di Sergio Aguero durante l’ultima conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Aguero? Abbiamo un altro incredibile attaccante in squadra, Gabriel Jesus, e forse un altro verrà quando Sergio se ne andrà ma è insostituibile. Inoltre è una gioia lavorare con lui e vedere come accetta le mie decisioni. A dire la verità non conosco le sue intenzioni ma per ora tutto va meravigliosamente. Non ho mai visto una grande stella come lui essere così umile, così divertente. Non è facile trovare un ragazzo con la sua personalità”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City