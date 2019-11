Pep Guardiola ha parlato dell’impegno di domani pomeriggio contro il Newcastle e del momento del Manchester City. “Aguero è ancora out, non abbiamo altre defezioni. Sono felice di lavorare qui. Possiamo parlare e confrontarci su come migliorare il club. Sterling migliora anno dopo anno, ma non parlo del suo contratto, è una questione da affrontare con il club”.

Foto: twitter manchester city