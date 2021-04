Guardiola: “Aggressivi e concreti nel secondo tempo, contro il PSG serve questo”

Vittoria importantissima per il Manchester City che ha battuto, in trasferta, 2-1 il PSG. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore degli inglesi Pep Guardiola. “Nel primo tempo siamo stati timidi, impacciati. Abbiamo rallentato e non abbiamo mosso bene il pallone. A questi livelli o giochi ad alti livelli o si perde. Nella ripresa ci siamo ripresi, abbiamo aumentato il ritmo e siamo stati più aggressivi. Con il possesso palla abbiamo avuto più controllo del gioco. Se vogliamo arrivare in finale a Manchester dovremo replicare la prestazione fatta nel secondo tempo. Giocare contro il PSG a campo aperto è una mossa sbagliata: hanno Neymar e Mbappe che nelle ripartenze sono micidiali. Conosco le qualità individuali dei miei giocatori e so che al ritorno potranno fare una buona gara”.

FOTO: Twitter ufficiale Manchester City