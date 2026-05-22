Guardiola: “Adesso è il momento di andare via. Il messaggio di Ferguson? Mi ha fatto i complimenti, significa molto per me”

22/05/2026 | 17:40:03

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro l’Aston Villa, l’ultimo alla guida dei citizens. Queste le sue parole:

“Perché andare via adesso? È il momento. Non mi sono svegliato un giorno dicendo: adesso è il momento di andare via. È un processo che ho sentito per un po’. Il club mi ha rispettato in modo incredibile per questa decisione, naturalmente deve essere pronto e io l’ho sentito. Questo lavoro va avanti ogni pochi giorni, per tanti anni: Selhurst Park, Anfield, Madrid, Madrid, FA Cup. Ora devo vivere la mia vita e vedere cosa succede. Il messaggio che mi ha mandato Ferguson? Con il suo accento scozzese, faccio fatica. Non abbiamo parlato, era un messaggio vocale, ma lo richiamerò. Mi ha fatto i complimenti per il percorso e per quello che abbiamo raggiunto. Significa molto per me. È il più grande in questo Paese, per tanti, tanti motivi. Sono così felice. Mi manca molto Johan Cruyff, che non ha potuto vedere ciò che lasciamo, ma sono felice che Sir Alex Ferguson abbia potuto farlo. Sono abbastanza sicuro che dirà che non siamo vicini rumorosi, siamo semplicemente i vicini. Sono felice che fosse lì a guardare. Sono così felice”.

Foto: X Guardiola