Guardiola: “Acquisti? Non ce ne saranno molti, la squadra è ottima”

In conferenza stampa per presentare l’ultima amichevole del precampionato del Manchester City contro i Yokohama Marinos, il tecnico Pep Guardiola ha parlato anche del mercato e delle strategie dei campioni d’Inghilterra, facendo capire che potrebbero non arrivare nuovi acquisti: “No, non ce ne saranno molti, mi piacciono le facce che ho a disposizione. Potrebbe arrivare qualcuno, ma è difficile in questo mercato è la squadra è ottima così com’è. Forse ne arriveranno zero, forse uno, forse uno e mezzo”.

Foto Twitter Manchester City