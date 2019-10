Guardiola: “Liverpool favorito dal calendario. Agüero? Lui sta bene, la macchina no”

Conferenza stampa con polemica per Pep Guardiola, alla vigilia della sfida di Premier contro il Crystal Palace. Il coach del Manchester City si è scagliato contro il calendario della Premier, in vista del Boxing Day di fine dicembre, in cui il Liverpool avrà 24 ore di riposo in più rispetto a Sterling e compagni: “Sempre la stessa storia. Adoro giocare in quel periodo ma i calciatori non possono recuperare. Magari le tv, che comandano tutto tifano per altri”.

Sull’incidente d’auto di Agüero: “Lui sta bene, la macchina no”.

Foto: Manchester City Twitter