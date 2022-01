Guardiola: “Abbiamo vinto contro una squadra incredibile. De Bruyne? E’ un giocatore di classe mondiale”

Pep Guardiola, ai microfoni di BT Sport, ha commentato la vittoria contro il Chelsea: “Abbiamo assolutamente giocato bene, facendo tutto ciò che andava fatto. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato con i campioni d’Europa, e sono incredibili. Abbiamo provato a trovare spazi, ma non ce n’erano. Abbiamo cercato delle transizioni, ma non ne abbiamo avute. Abbiamo vinto, e ciò che abbiamo fatto lo abbiamo fatto assieme. De Bruyne? E’ un giocatore di classe mondiale, ma umile e umano al punto tale da far tutto per la squadra. Vorrei ancora di più da lui, perché so che può farlo”.

