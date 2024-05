Guardiola: “Abbiamo una sola opzione: vincere”

Il tecnico del Manchester City ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham, determinante per la conquista della Premier League: “Abbiamo una sola opzione: vincere. Viaggiamo per questo. Se non vinciamo, non vinceremo la Premier League. Questo momento della stagione mi piace, assolutamente. Come facciamo ad essere così continui? Gerarchia, club forte, organizzazione forte, giocatori forti, abbastanza umili da sapere che in ogni partita puoi perdere e allo stesso tempo puoi vincere”.

Foto: guardiola screen premier