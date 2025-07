Guardiola: “Abbiamo sprecato troppo, ma resto orgoglioso della squadra”

01/07/2025 | 09:48:58

Pep Guardiola non nasconde l’amarezza dopo la clamorosa eliminazione del Manchester City dal Mondiale per Club, battuto 4-3 ai supplementari da un arrembante Al Hilal . Il tecnico catalano, pur deluso, ha riconosciuto i meriti degli avversari e sottolineato l’impegno dei suoi: “Alla fine, devi segnare ed essere cinico. Loro non hanno creato molto nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto occasioni che non siamo riusciti a concretizzare”. In particolare, ha elogiato il portiere avversario Yassine Bounou, “che ha fatto molte parate importanti”. Guardiola ha ammesso anche di aver concesso troppo spazio agli avversari: «Abbiamo permesso loro di correre più di quanto avremmo voluto e, in partite così, ogni dettaglio conta». Nonostante il rammarico, l’allenatore ha ringraziato il gruppo per il percorso fatto e si è già proiettato verso il futuro: “Avremmo voluto continuare, perché questa competizione si gioca solo ogni quattro anni. Ora è tempo di tornare a casa, riposare e prepararci per la prossima stagione”.

Foto: twitter uff city