Guardiola: “Abbiamo sbagliato a difendere, gol evitabili. La mia squadra ha dato tutto”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la sconfitta contro il Wolverhampton ai media inglesi: “Nel finale noi non siamo più riusciti a difendere, hanno lottato in una maniera incredibile, correndo fino all’ultimo secondo. I loro gol erano sicuramente evitabili, ma i miei giocatori non hanno rimpianti, sanno di aver fatto di tutto per difendere il risultato”.

Foto: City Twitter