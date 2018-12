Guardiola: “Abbiamo lottato fino alla fine, contento dei miei ragazzi. Ora pensiamo alla Champions”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la sconfitta rimediata per 2-0 contro il Chelsea di Maurizio Sarri: “Il modo in cui abbiamo giocato nel primo tempo è stato incredibile, loro hanno avuto occasioni non evidenti e nel secondo tempo abbiamo lottato fino alla fine. È emozionante per me vedere questi ragazzo fare quello che fanno ogni tre giorni e a quale livello. Stiamo cercando di confermarci campioni, tutti vogliono batterci, ora dobbiamo pensare alla Champions League. Ci sono ancora molti punti da guadagnare e molti match da giocare, dobbiamo avere continuità”.

Foto: sport360.com