Guardiola: “Abbiamo giocato una bella partita. Il risultato non era previsto, ma è il calcio”

Pep Guardiola ha commentato nel post partita il pareggio per 1-1 del Manchester City contro l’Everton. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club: “Hanno fatto un gol fantastico con il tiro in porta che avevano. Noi abbiamo giocato davvero una bella partita. L’approccio di Liverpool e Leeds è abbastanza diverso da quello dell’Everton, ma abbiamo giocato davvero una buona partita. Avevo detto che avrebbero giocato come il Brentford, con lanci lunghi e transizioni. Non eravamo ben preparati e Gray ha fatto un gol fantastico, quindi congratulazioni a loro”.

Poi ha proseguito: “È difficile quando hanno nove uomini dietro la palla, ma è il nostro modo di giocare. Abbiamo avuto una chance all’ultimo minuto nel primo tempo e nel secondo tempo. Non posso aspettarmi un milione di possibilità quando gli avversari giocano in quel modo. Il risultato non era previsto, ma è il calcio. Abbiamo fatto di tutto per vincere”.



Foto: Twitter Manchester City