Guardiola: “Abbiamo alcuni infortunati ma vogliamo arrivare in semifinale”

16/12/2025 | 18:03:02

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Brentford. Queste le sue parole:

“Doku e Stones sono fuori, Rodri è fuori. Gli altri penso che saranno pronti. Non so per quanto tempo Doku starà fuori. Due o tre settimane. Forse tornerà per il Sunderland a Capodanno. Vedremo. James giocherà e giocheranno tutti i giocatori che non hanno giocato di recente, compresi alcuni dell’Academy, perché tre giorni dopo avremo il West Ham. Non dico che non sia una priorità arrivare alle semifinali della Coppa Carabao, ma di solito quando ci riusciamo è quando abbiamo tutta la squadra, nessun infortunio e possiamo ruotare. Abbiamo perso Rayan e Omar. Abbiamo alcuni infortunati come John e Rodri. Vedremo, ma vogliamo arrivare in semifinale”.

Foto: X Guardiola