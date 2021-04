Guardiola: “A Parigi per vincere, sappiamo di avere i mezzi per farcela”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League con il PSG. La prima domanda è sul possibile rinnovo di Stones: “Non lo so, non voglio commentare. Questa è stata la sua miglior stagione con noi, senza infortuni”.

Cosa significa la Champions League?

“È bella come la Premier League. Siamo alle ultime fasi, vogliamo andare a Parigi per vincere la partita”.

City e PSG sono la nuova élite del calcio europeo?

“Non so se siamo l’élite della Champions, ma vogliamo sempre esserci. Quando la proprietà ha rilevato il club, ha fatto grandi investimenti prima per competere in Inghilterra, poi in Europa. In questo momento sono incredibilmente felice di andare con il club a Parigi per cercare di essere noi stessi e vincere la partita. Poi dopo vogliamo battere il Crystal Palace per vincere una delle due partite che ci mancano per conquistare il campionato. La Champions è bella, ma anche il campionato è importante”.

Il club ha superato l’ostacolo dei quarti di finale

“Superare questo ostacolo è importante, ma non vuol dire raggiungere finale. È solo un primo passo, ma adesso sappiamo di essere in grado di farcela”.