Guardiola a Capello: “Non sono abbastanza bravo da rovinare il calcio italiano”

Botta e risposta tra Pep Guardiola e Fabio Capello. Il tecnico italiano, in una intervista delle scorse ore, aveva parlato di Guardiola, che aveva avuto da calciatore a Roma, e con il quale aveva avuto alcuni dissapori.

Arriva la risposta del diretto interessato dopo le parole di Capello in conferenza stampa:“Io ascolto tutto quello che la gente dice di me, tutto, quindi fate attenzione. Non è la prima volta che il signor Fabio Capello dice questo. Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano. Il calcio italiano è molto più importante del modo in cui lo facciamo. Un grande abbraccio a Fabio, un grande abbraccio”.