Guardiola: “4-0 al Liverpool? Forse hanno bevuto troppa birra ai festeggiamenti”

Pep Guardiola, nella serata di ieri dopo la vittoria del suo City ai danni del Liverpool, ha commentato così dopo il poker rifilato ai campioni in carica. Queste le dichiarazioni del tecnico spagnolo ai microfoni si Sky Sports: “I reds forse hanno esagerato bevendo troppa birra nelle ultime settimane ai festeggiamenti. Possiamo dire che stasera (ieri, ndr) non avevano molta birra in corpo e non sono riusciti a competere con noi. Faccio i complimenti alla mia squadra perché abbiamo giocato bene a calcio, abbiamo creato molte occasioni e la gara poteva finire con un margine più ampio.”

Foto: profilo twitter City