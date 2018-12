Dalla Spagna: anche il Guangzhou di Cannavaro sulle tracce di Malcom. Il Barça…

Il Guangzhou Evergrande è piombato su Malcom, l’esterno offensivo brasiliano del Barcellona che finora non è riuscito a trovare spazio alla corte di Valverde. Secondo la stampa spagnola, in particolare DirectTv Sport, il tecnico della squadra cinese Fabio Cannavaro avrebbe stilato una lista di rinforzi in cui figurano due nomi, quello di Malcom appunto, e di Dudu, attaccante del Palmeiras. L’intermediario di questa operazione è Andrè Cury, osservatore del Barça in Sud America. Nei prossimi giorni il Barça valuterà con calma il futuro di Malcom.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona