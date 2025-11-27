Guaita: “Scegliere il Parma non è stato facile, ho deciso con la mia famiglia”

27/11/2025 | 15:29:09

Guaita si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Parma: “Tutti vogliamo migliorare, come sportivi e come persone. Io posso aiutare il club e giocare al massimo e se non posso, aiutarli fuori dal campo e in questo voglio migliorare qui. Anche chi non gioca deve essere pronto a entrare in qualunque momento. Io posso essere esempio per loro e loro per me. L’età passa, però la cosa più bella è la passione che giovani e meno giovani hanno di allenarsi tutti i giorni. Alla fine bisogna poter dire: “Ho giocato nel Parma. Gli anni passano per tutti, ci sono molti giovani oggi che iniziano, ma la voglia non mi passa. Per me è un campionato nuovo, ho avuto in passato molti compagni che hanno giocato qui. Quando mi ha chiamato il club ho preso una decisione difficile, ho dovuto cambiare diverse cose, come la lingua. Abbiamo preso questa decisione con la mia famiglia e ora voglio mettermi in forma per potermi godere le Serie A”.

