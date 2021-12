Guai per Nandez: c’è un mandato di arresto in Uruguay, ma lui è in quarantena a Cagliari

Guai per Nahitan Nandez, centrocampista dell’Uruguay e del Cagliari.

Come svela in esclusiva ‘Telemundo’, c’è un mandato di cattura per il calciatore, che è stato denunciato dalla sua ex compagna, Sarah García Mauri, per violenza domestica, psicologica e patrimoniale.

Dopo che la Procura del quarto distretto di Maldonado ha disposto il suo arresto, gli agenti di Polizia si sono diretti verso la sua abitazione ma a rispondere in casa è stata la madre, la quale ha riferito alla Polizia che Nandez aveva lasciato l’Uruguay per l’Italia il giorno prima.

Nandez al momento si trova in Sardegna ed è in quarantena, essendo risultato positivo agli ultimi test medici per il Covid-19.

Una vicenda davvero delicata per il giocatore e per il Cagliari, che non riesce davvero a trovare serenità in stagione.

La Justicia pidió la detención de Nahitan Nández por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Cuando lo fueron a buscar, corroboraron que se había ido a Italia en un avión privado desde el Aeropuerto de Laguna del Sauce. pic.twitter.com/SQc1rtpHF0 — Telemundo (@TelemundoUY) December 31, 2021



Foto: Twitter Cagliari