Guai per l’Atalanta, Palomino positivo al nandrolone

L’Atalanta è alle prese con il ritiro pre campionato per preparare al meglio la nuova stagione e Gasperini deve fronteggiare già il primo problema. Jose Palomino è risultato positivo al test sul nandrolone, una sostanza considerata proibita. Il calciatore, come riporta Ansa è stato immediatamente sospeso in via cautelare.

Il comunicato.

“Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso Palomino su istanza della Procura di Nado Italia. Il Tribunale Nazionale Antidoping, “in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino (Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia”.

