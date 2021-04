Guai per Gabigol: arriva una multa salata per crimine contro la salute pubblica

Gabriel Barbosa Gabigol, pagherà una multa di 110.000 reais, circa 20.000 euro per un crimine contro la salute pubblica. La notizia è di CNN Brasil, che ricorda come la decisione sia stata presa dopo che l’ex attaccante dell’Inter è stato sorpreso a partecipare ad una festa in un casinò illegale di San Paolo nel marzo di quest’anno in piena pandemia. Il caso risale infatti al 14 marzo quando la polizia di San Paolo, città che all’epoca stava vivendo un periodo di massima restrizione causa Covid-19, ha effettuato un’operazione per chiudere un casinò.

“Il Pubblico Ministero aveva già proposto una multa a carico del giocatore. Per questo motivo, la sessione del tribunale che si è svolta lunedì (26) è stata rapida ed è durata solo sei minuti. Gabigol ha accettato la proposta – si legge sul sito dell’emittente -. Il giocatore non ha precedenti penali e non potrà fare accordi simili per almeno cinque anni. Sebbene il gioco d’azzardo sia vietato in Brasile, il casinò clandestino dovrà affrontare cause legali relative alla salute pubblica, poiché la notte in cui lo stabilimento è stato chiuso più di 200 persone si sono radunate in uno spazio chiuso”.

Foto: Twitter Flamengo